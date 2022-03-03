"Собрал сумки за 10 минут". Латвийский футболист о том, как покидал Украину
Футболист сборной Латвии Каспар Дубра, который выступает за украинский клуб "Александрия", рассказал о том, как покинул страну, когда узнал о российском вторжении.
Футболист сборной Латвии Каспар Дубра, который выступает за украинский клуб "Александрия", рассказал о том, как покинул страну, когда узнал о российском вторжении.
31-летний защитник выступает за "Александрию" с 2019 года и является капитаном команды. В конце прошлой недели Дубра вместе с одноклубником покинул Украину сразу же после того, как узнал о российском вторжении.
Дубра рассказал, что в день вторжения около 10 утра его разбудил товарищ по команде, с которым они до этого договорились, что в случае подобной ситуации отправятся во Львов.
"За 10 минут я собрал свои сумки, самое важное, документы, телефон, деньги", - рассказал футболист на удалённой встрече с журналистами.
Латвийский футболист отправился на клубную базу, где узнал, что клубный автобус отправляется во Львов на турнир молодёжных команд. Дубра рассказал, что по дороге они видели танки, вертолёты и истребители. "Мы проехали на автобусе 800 километров примерно за 23 часа вместо обычных 13-14 часов", - сказал защитник.
Во Львове Дубра вместе с товарищем по команде аргентинцем Клаудио Спинелли нашли водителя, который за деньги согласился довести их до польской границы, но там их ждал настоящий шок.
"Нас предупреждали, что будут очереди длиной примерно 7-10 километров, но как оказалось - это было 25 километров. Мы решили идти пешком. Это заняло примерно 6-7 часов. На самой границе не было никакой организованной очереди и порядка - кто громче и бесстыднее, тот и пробирался", - приводит слова футболиста LETA.
Дубра с товарищем провёл на границе около семи часов. Таким образом, футболисты были без сна примерно полтора дня. Латвийский футболист рассказывает, что при помощи аргентинского посольства и польских волонтёров им удалось пересечь границу. В Латвии футболист оказался в воскресенье утром, после трёх дней пути из Александрии.
Футболист вспоминает, что одним из самых эмоциональных моментов на границе было увидеть, как украинский отец прощался с женой и детьми, а сам отправлялся обратно, чтобы воевать. "У меня у самого маленькая дочь, поэтому это было тяжело психологически".
Каспар Дубра также рассказал, что с "Александрией" они договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. "Сейчас я ищу новый клуб и уже поговорил с некоторыми латвийскими командами. Надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости. До понедельника буду ждать возможность уехать за границу, но в такое время сделать это будет очень сложно".
"Надеюсь тот, кто организовал это вторжение, понесёт максимальное наказание. Если происходит стрельба против маленьких детей и гражданских, то это переходит все красные линии. Людям следует понять, что нельзя молчать. Агрессия зашла слишком далеко и, возможно, это заставит говорить. Спортсмены в России пользуются авторитетом и если они начнут больше говорить о происходящем, возможно, что-то изменится", - считает Дубра.