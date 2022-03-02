В Украине опровергли информацию о более 2000 погибших гражданских лиц

За семь дней с начала полномасштабных военных действий российские агрессоры уничтоэили сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям спасла жизни более 150 человек, ликвидировала более 400 пожаров, которые вызвали обстрелы российской авиации и артиллерии. Проведена эвакуация 500 человек. Саперы произвели 416 безвредных подрывов.

В ходе выполнения служебных обязанностей погибли десять спасателей, а еще 13 - пострадали.

Как сообщает "Медуза", из поста в Facebook, в котором сообщалось о гибели 2000 человек, были убраны эти данные. С чем это связано, неизвестно. Позже в ведомстве заявили, что это "оценочные данные" и точной информацией о погибших они не располагают.

Галерея: Война в Украине