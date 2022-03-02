Полиция призывает жителей Латвии отказаться от возможных хулиганских действий

В распоряжении Госполиции есть информация, что отдельные лица планируют осуществить протестные действия хулиганского характера, направленные, например, на повреждение собственности.

Полиция призывает людей не осуществлять акции протеста, которые противоречат законам Латвии и могут создать угрозу безопасности.

Полицейские призывают жителей, выражая осуждение президента России Владимира Путина против войны в Украине, сохранять спокойствие, соблюдать действующие в стране законы и не осуществлять никаких хулиганских действий по отношению к людям или инфраструктуре.

Присутствие полиции на акциях протеста жителей осуществляется только с целью обеспечения порядка и безопасности. Кроме того, в целях безопасности у конкретных объектов инфраструктур, например, у посольств России и Украины, сейчас запрещено оставлять различные предметы вне зависимости от того, выражают они поддержку или осуждение.

"Обращаем внимание на то, что у каждого кажущегося невинным и выраженным во имя протеста хулиганского действия могут быть реальные последствия, в том числе они и прямым и непрямым образом могут отразиться на жителях Латвии, которые сейчас находятся в Росиии", - указывает полиция.

Госполиция понимает эмоции жителей и их солидарность в поддержке народа Украины, однако стражи порядка повторно призывают жителей выражать поддержку только законным способом, в обратном случае придется вмешаться полиции. Полиция не хочет, но будет вынуждена призвать к ответственности лиц, выражающих поддержку Украине, только потому, что это было сделано противозаконным путем.

Напомним, в эти дни в некоторых городах Латвии прошли мероприятия и пикеты в поддержку Украины.

В отдельных местах Латвии были констатированы случаи, когда лица пытались или осуществляли хулиганские действия, например, обливая объекты краской и уничтожая их. В одном случае в виде протеста было выбито окно в здании.

Полиция провела по этим случаям проверку фактов, начаты процессы административного нарушения, в отдельных случаях начато следствие.

Кроме того, полиция начала уголовный процесс по факту хулиганства после того, как мужчина небольшим молотком повредил монумент советским солдатам в парке Победы в Риге.