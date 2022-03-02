Второй раунд переговоров Киева и Москвы. Что известно?

По словам помощника президента РФ Владимира Мединского, российская делегация приехала на переговоры с Украиной в полном составе, тогда как делегация Украины только выехала из Киева и их приезд ожидается утром в четверг, 3 марта.

Ранее Украина согласилась на новые переговоры с Россией в среду вечером, сообщает УНИАН.

Планируется, что переговоры пройдут в том же составе, что и в первый раз.

Россию на переговорах представляют помощник Путина Владимир Мединский, заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, заместитель главы МО РФ Александр Фомин, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, посол России в Беларуси Борис Грызлов.

Украинская делегация представлена главой министерства обороны Алексеем Резниковым, главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, заместителем главы МИД Николаем Точицким, советником главы офиса президента Михаилом Подоляком, депутатом Рады Рустемом Умеровом, первым заместителем главы делегации Украины в ТКГ Андреем Костиным.

Главная повестка переговоров - полное прекращение огня и вывод российских войск, пишет агентство УНИАН.

Агентство ссылается на руководителя парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давида Арахамию, который руководит украинской делегацией.

Российская сторона заявила, что второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет в Национальном парке Беларуси "Беловежская пуща". От украинской стороны подтверждение такой информации не поступало.