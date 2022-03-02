Ср, 2.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

На четверг запланирован эвакуационный рейс из Львова в Ригу

Люди на железнодорожном вокзале во Львове ФОТО: Reuters/ScanPix

В четверг, 3 марта, запланирован эвакуационный рейс из Львова в Ригу, организованный Министерством иностранных дел (МИД). Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в Twitter.

Если кто-либо из граждан Латвии не может самостоятельно покинуть территорию Украины, МИД призывает немедленно связаться с ним по телефону 26337711 или выехать во Львов, где министерство оказывает консульскую помощь.

Консульская помощь оказывается в хостеле "Сакура", расположенном рядом с отделением связи "Новая почта № 17".

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