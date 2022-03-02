Абрамович объявил о продаже "Челси"

Заявление бизнесмена опубликовано на официальном сайте лондонского клуба. В нём говорится, что Абрамович не будет требовать от клуба выплаты долга. Ранее сообщалось, что "Челси" должен российскому бизнесмену 2 миллиарда долларов.

"Я хотел бы отреагировать на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения "Челси". Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнёров клуба", - заявил Абрамович.

Бизнесмен подчеркнул, что не будет спешить с продажей клуба и она пройдёт в соответствии с надлежащей процедурой. Абрамович также подчеркнул, что "Челси" никогда "не был для него бизнесом и деньгами, а чистой страстью к игре и клубу".

Абрамович поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все доходы от продажи. Вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим в войне в Украине.

"Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение, и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба. Надеюсь, что смогу в последний раз посетить "Стэмфорд Бридж", чтобы попрощаться со всеми вами лично. Футбольный клуб "Челси" и его болельщики всегда будут в моем сердце", - заявил Роман Абрамович.

Eurosport сообщает, что помимо "Челси" Абрамович выставил на продажу недвижимость в Великобритании: особняк на Кенсингтон Палас Гарденс за 200 млн долларов и трёхэтажный пентхаус на набережной Челси за 29 млн долларов.