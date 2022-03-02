"На моем месте любой поступил бы так же": живущие в Британии украинцы уезжают защищать родину

"К вам в дом ворвались чужаки, - говорит он. - Они хотят причинить страдания вашей семье, вашим детям, вашей супруге. Я думаю, на моем месте любой мужчина поступил бы точно так же, как любой из нас: мы все едем в Украину".

Виктор приехал в Великобританию в прошлом году на сезонную подработку по сбору фруктов.

Виктор держит в руках миноискатель, который он повезет на Украину ФОТО: BBC

В 2014 году, когда Россия аннексировала Крым, его призвали в армию. Он показывает нам фотографии, сделанные в то время: Виктор держит в руках крупнокалиберный пулемет и реактивные противотанковые гранатометы.

Еще один участник этой группы отслужил в армии в 2017 году.

Перед отъездом все они лихорадочно скупали списанное армейское снаряжение. Они показывают нам бронежилеты, каски, британские армейские пайки и дроны, которые им пожертвовали.

Армейское снаряжение у них старое. На куртках есть небольшие пластины, закрывающие только область сердца: современная экипировка защищает большую часть тела.

Однако британские пайки лучше, чем украинские, говорит один из них, более калорийные.

У них также есть военные медицинские наборы, в том числе со жгутами для остановки сильного кровотечения при взрывных и огнестрельных ранениях.

"Нагрузили кучу топоров. Это для рубки деревьев, не в качестве оружия", - поясняет Виктор.

Добровольцы собирают экипировку британских военных, но у многих вещей истек срок годности ФОТО: BBC

В Эссексе поставщик списанного военного снаряжения Возза (попросивший называть его именно так) принимает заказы прямо с линии фронта и планирует отправлять амуницию через некий "коридор", организованный одним из его контактов.

Он отсчитывает 200 комплектов британской военной экипировки.

Камуфляжный материал светло-коричневого цвета аналогичен форме украинских военных, в отличие от более темно-зеленого и черного, который носят российские солдаты.

С таким количеством добровольцев, пополняющих боевые ряды в разном обмундировании, есть риск, что на поле боя свои случайно примут тебя за противника.

Яркие нарукавные повязки, которые в настоящее время используются для обозначения "дружественных сил", могут попасть в поле зрения российских военных.

Ни одна из этих вещей не была предоставлена британским правительством. Возза все это купил за свой счет.

Но Возза должен быть осторожным с отправкой списанного снаряжения британской армии в зону боевых действий, в которых Великобритания не участвует. Украина не является членом НАТО, и британское правительство пообещало, что ни один британский солдат не ступит на украинскую землю.

Поэтому перед загрузкой в фургон с одежды, отправляемой на фронт, спарываются нашивки флага Великобритании, символика подразделений и знаки воинского отличия.

Возза говорит, что к нему на склад каждый день приходят десятки желающих уехать воевать ФОТО: BBC

Это снаряжение - устаревшее. Каски не обеспечивают защиту от пуль, но могут уберечь от обломков или осколков.