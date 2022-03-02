Фото ⟩ В России проходят антивоенные протесты; задержаны более 700 человек
Вечером в среду, 2 марта, в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста против войны в Украине.
Вечером в среду, 2 марта, в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста против войны в Украине.
Участники акции скандируют "Нет войне", тогда как силовики при помощи громкоговорителей призывают всех незамедлительно разойтись и в грубой форме задерживают протестующих.
Галерея: В России задерживают участников антивоенных акций
По данным "ОВД-Инфо", в российских городах на акциях против войны сегодня задержаны 724 человека.
Всего же за неделю в России в ходе протестов было задержано более 7000 человек.