Фото ⟩ В России проходят антивоенные протесты; задержаны более 700 человек

Участники акции скандируют "Нет войне", тогда как силовики при помощи громкоговорителей призывают всех незамедлительно разойтись и в грубой форме задерживают протестующих.

Галерея: В России задерживают участников антивоенных акций

По данным "ОВД-Инфо", в российских городах на акциях против войны сегодня задержаны 724 человека.