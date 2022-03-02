Чт, 3.03.2022
Мы не ищем конфликта с Россией. Наше послание президенту Путину звучит так: остановите войну. Выведите свои войска из Украины и задействуйте дипломатию. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Фото ⟩ В России проходят антивоенные протесты; задержаны более 700 человек

Антивоенные протесты в России ФОТО: AP/Scanpix

Вечером в среду, 2 марта, в Москве и Санкт-Петербурге проходят акции протеста против войны в Украине.

Участники акции скандируют "Нет войне", тогда как силовики при помощи громкоговорителей призывают всех незамедлительно разойтись и в грубой форме задерживают протестующих.

Галерея: В России задерживают участников антивоенных акций

По данным "ОВД-Инфо", в российских городах на акциях против войны сегодня задержаны 724 человека.

Всего же за неделю в России в ходе протестов было задержано более 7000 человек.

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