Онлайн ⟩ Расследование в Гааге, взрывы в Киеве, новые переговоры. Война в Украине: день восьмой

Как бы это страшно не прозвучало, но война в Украине идет уже неделю. На сегодня запланирован второй раунд переговоров между Киевом и Москвой. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях восьмого дня войны в режиме онлайн.

За неделю Украину покинули миллион человек

"Всего за семь дней мы стали свидетелями исхода миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал в Twitter верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.



For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022

Отметим, что на 1 января 2022 года в Украине проживал 41 млн человек.

Расследование агрессии России в Украине началось

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что расследование вторжения России в Украину началось.

"После первичного анализа ситуации на Украине, мой офис увидел достаточно оснований считать, что могли быть совершены преступления, подпадающие под юрисдикцию нашего суда. Конкретные случаи, которые потенциально могут считаться таковыми, уже выявлены и лягут в основу расследования", - заявил Хан.

Ранее Карим Хан заявлял, что намерен обратиться к президентскому совету суда за разрешением для начала расследования, однако обращение в трибунал 38 стран дало ему основание приступить к работе немедленно.

Украинская разведка: 4 марта Россия объявит военное положение

По данным украинской разведки, 4 марта в России будет введено военное положение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ имеет желание действительно ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и города, где гораздо больше интеллигенции, которая понимает, что происходит в РФ", - отметил Данилов.

По его мнению, подавляющее большинство россиян, которые находятся на высоких должностях и являются сотрудниками российских компаний, не понимают логику действий Владимира Путина, а "многие люди считают, что он имеет изъяны здоровья".

На 4 марта в Москве анонсировались внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации. На них должны рассмотреть "предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом".