Онлайн ⟩ Война в Украине: день восьмой

Как бы это страшно не прозвучало, но война в Украине идет уже неделю. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях восьмого дня войны в режиме онлайн.

Украинская разведка: 4 марта Россия объявит военное положение

По данным украинской разведки, 4 марта в России будет введено военное положение. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ имеет желание действительно ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и города, где гораздо больше интеллигенции, которая понимает, что происходит в РФ", - отметил Данилов.

По его мнению, подавляющее большинство россиян, которые находятся на высоких должностях и являются сотрудниками российских компаний, не понимают логику действий Владимира Путина, а "многие люди считают, что он имеет изъяны здоровья".

На 4 марта в Москве анонсировались внеплановые заседания Госдумы и Совета Федерации. На них должны рассмотреть "предложения правительства по поддержке граждан, регионов, экономики в целом".