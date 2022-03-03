Украинская разведка: 4 марта Россия объявит военное положение

"Это данные нашей разведки, что с 4 марта РФ имеет желание действительно ввести военное положение в своей стране. Я хочу посмотреть, как на это будут реагировать Москва, Санкт-Петербург и города, где гораздо больше интеллигенции, которая понимает, что происходит в РФ", - отметил Данилов.