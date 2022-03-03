"Оккупанты стреляют в своих раненных": рассказ учительницы Оксаны из Херсона

Оксана говорит в паузами, голос пропадает в слезах, пока наш разговор не прерывается. Через минуту я получаю сообщение о том, что оккупанты "запускают глушилки", пытаясь разорвать коммуникацию населения с внешним миром. Слова, произнесенные Оксаной, трудно понять. Но это реальность, которая существует в десяти часах езды от нас. В Херсоне живет почти 300 тысяч человек.

"Это не информация из интернета, это происходит здесь - у всего есть свидетели! Вчера застрелили медиков скорой помощи, потому что они видели, как русские... Нет, они не русские... Они из России, и людьми их нельзя назвать... Они видели, как оккупанты убивают своих раненых.

Вчера на улице захватчики поймали женщину и мужчину и использовали их как живой щит.

Они - мародеры, которые грабят магазины и дома. Российская армия бьется в двери дома и лжет, что началась эвакуация. Улицы заполнены яркими, яркими предметами, похожими на спичечные коробки, которые взрываются, когда их берут в руки. У детей, которые прикасались к ним, были оторваны руки, голова. Они хуже фашистов!" Все это началось 24 февраля в три ночи. Российская армия пришла со стороны Крыма. "Седьмая ночь прошла в подвалах и бомбоубежищах. Ужасно тяжело, я слышала, как по улице проезжает колонна танков ".

У Оксаны была возможность покинуть Херсон, но она отказалась - много раз. "У меня много друзей в Латвии, в Германии, они звонят и пишут, зовут: "Приезжай!". А я говорю: "Я в своей стране и не отдам ни сантиметра, умру здесь.

Какая-то украинка сказала "Положите в карман семена подсолнуха. Если погибните, вырастете из своей земли".

Я прошу весь мир, услышьте нас! Пожалуйста, помогите нам сегодня, потому что не знаете, кто будет следующим. Пожалуйста, закройте небо над Украиной, я говорю это как обычный человек. Мы хотим жить в свободной стране Европы! Мы все мобилизованы, даже дети - они не боятся, когда бомбардируют. Я горжусь тем, что я украинка. Ни одна нация так не идет голыми руками против армии оккупантов. Какой-то мужчина улегся на танк. Танк тащил его по земле, и он упал на колени перед танком, прикрывая путь своим телом".