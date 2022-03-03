Covid-19 в Латвии: 8900 новых случаев за сутки, умерли еще 15 человек

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

три человека в возрасте от 60 до 69 лет;

три человека в возрасте от 70 до 79 лет;

шесть человек в возрасте от 80 до 89 лет;

три человека в возрасте от 90 до 99 лет;

10 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, а 5 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 3254 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5646 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6614,5 случая.

Всего вчера было сделано 19 452 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 45,8%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 682 118 жителей Латвии, скончались 5258 человек.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 6220 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 19 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1564 человека, из них 87 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 918,6 тыс. человек, умерло 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился в Литве до 2740,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,1%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.