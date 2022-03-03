Что Маркус Рива говорит своим российским поклонникам?
Латвийский певец Маркус Рива, который в последние годы давал концерты в России, активно высказывает свою позицию в отношении военного вторжения в Украину в социальных сетях.
Латвийский певец Маркус Рива, который в последние годы давал концерты в России, активно высказывает свою позицию в отношении военного вторжения в Украину в социальных сетях.
Маркус Рива публикует видео с ужасами войны из Украины в соцсетях, а также обращается к своим подписчикам на русском языке.
Музыкант получил ряд слов поддержки и писем от подписчиков в Украине, которыми он делится со своими 131 тысячью подписчиков в Instagram.
Однако недостатка в письмах от людей, находящихся под влиянием российской пропаганды, тоже нет. "Такие люди мне много пишут, а я вас совсем не понимаю. Долго ли вам еще говорить, что вы живете в дезинформации? Это неправда, что вам там говорят!" - подчеркивает Рива.
Ранее латвийский музыкант Интарс Бусулис и группа Prāta Vētra, активно выступавшие в России, выразили свою позицию и осудили агрессию Кремля.