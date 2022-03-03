Что Маркус Рива говорит своим российским поклонникам?

Однако недостатка в письмах от людей, находящихся под влиянием российской пропаганды, тоже нет. "Такие люди мне много пишут, а я вас совсем не понимаю. Долго ли вам еще говорить, что вы живете в дезинформации? Это неправда, что вам там говорят!" - подчеркивает Рива.