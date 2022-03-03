Латвийцев призывают на марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!": подробности
5 марта, в субботу, в Риге состоится марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!", который организует Гражданский альянс Латвии.
5 марта, в субботу, в Риге состоится марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!", который организует Гражданский альянс Латвии.
Организаторы хотят поддержать борьбу украинского народа за сохранение своей свободы и демократии, а также осудить войну Путина в Украине.
Марш начнется в 11:00 у памятника Свободы и завершится у посольства Украины (бульвар Калпака, 3), где к присутствующим обратятся известные в обществе люди: Дайнис Иванс, Валдис Затлерс, Дана Исарова, Сергей Тимофеев, Максим Егоров и другие.
Организаторы марша просят участников брать с собой флаги Украины и Латвии или использовать цвета украинского флага в одежде.
За мероприятием можно будет следить в прямом эфире на канале Латвийского телевидения LTV1 и на портале LSM.LV.
Гражданский альянс Латвии – это независимая бесприбыльная организация, цель которой – укреплять гражданское общество в Латвии, поддерживая общие интересы негосударственных организаций Латвии и формируя благоприятную среду для деятельности обществ и фондов.