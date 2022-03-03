Фото, видео ⟩ На марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" в Риге пришли около 30 000 человек
Сегодня в Риге на шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" у памятника Свободы собралось несколько тысяч человек.
Сегодня в Риге на шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" у памятника Свободы собралось несколько тысяч человек.
Люди скандировали "Свободу Украине!", многие пришли с украинскими флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами в цветах украинского флага, а некоторые использовали желтые и синие цвета украинского флага в своей одежде.
Видео: Марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" в Риге
В мероприятии приняли участие президент Латвии Эгил Левитс, бывший руководитель Народного фронта Дайнис Иванс, экс-президент Раймонд Вейонис, представители общественных организаций Андрис Гобиньш, Каспар Залитис и другие.
На короткое время участники остановились около здания посольства России, скандируя "Руки прочь от Украины!", а затем продолжили путь к посольству Украины, у которого установлена сцена для музыкальных выступлений и речей.
Были исполнены гимны Украины и Латвии.
Организаторы: на акцию в поддержку Украины в Риге собралось около 30 000 человек
По оценкам, на акцию собрались около 30 000 человек. Такое количество участников акции назвала представитель организаторов, журналист Ольга Драгилева, поблагодарив полицию и Рижскую думу за сотрудничество в проведении мероприятия.
Государственная полиция воздержалась назвать количество участвовавших в акции людей, но подтвердила, что акция прошла без происшествий.
На данный момент официальная часть мероприятия у посольства Украины завершена, и участников призывают выразить свою позицию у посольства России, где в последнее время каждый день проходят акции протеста.
Акция
Как сообщалось, принять участие в шествии приглашались все желающие осудить начатую президентом РФ Владимиром Путиным войну в Украине и поддержать борьбу украинского народа за сохранение своей свободы и демократии.
"Сила Латвии в наших людях. Мы показали, что нам небезразлично то, что происходит в Украине, жертвуя деньги, вещи и время. Но сейчас не менее важно быть едиными и продолжать демонстрировать общественную поддержку украинскому народу", - заявила одна из организаторов мероприятия Кристине Зонберга.
После акции участникам предлагается продолжить поддержку Украины и осуждение Путина у посольства России.
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