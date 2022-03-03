Министр культуры продолжит осуждать артистов, не имеющих твердой позиции по вопросу войны в Украине

В интервью телеканалу TV3 "900 секунд" Пунтулис признал, что до открытого вторжения российской армии в Украину мало было людей, которые бы не поддерживали правящую власть России и не способствовали ее экономике каким-либо образом, пусть даже косвенным. Именно поэтому большинство людей раньше не имели морального права осуждать артистов, выступавших в России. Однако после 24 февраля, когда президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" в Украине, ситуация изменилась, утверждает министр.

"Что касается ситуации после 24 февраля, я буду первым, кто осудит тех артистов, которые все еще пытаются лавировать и не способны выразить четкой точки зрения, которые все еще говорят, что хотят прекращения войны, которые заявляют, что они против войны, которым не хватает гражданской сознательности, чтобы заявить четко и ясно - война не кончится сама по себе, ее может закончить лишь тот, кто начал. В этом я буду последовательным и строгим и не стану защищать никого, кто не займет соответствующей гражданской позиции", - пообещал политик.

Министр признал, что после прекращения сотрудничества с Россией ее культурное пространство будет изолировано от остального мира, но в то же время, конечно, обеднеет и культурное пространство Латвии. Однако, несмотря на это, Латвия не намерена сотрудничать с артистами, которые хотя бы косвенно будут оправдывать убийства, совершаемые российскими властями в Украине, указал Пунтулис.