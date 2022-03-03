В России закрыли легендарное радио "Эхо Москвы"

К такому решению привело требование Генпрокуратуры РФ отключить "Эхо Москвы" от эфира из-за неправильного, по мнению российских властей, освещения войны России в Украине.

Российская Генпрокруратура обвинила СМИ в распространении ложных сведений о действиях российских солдат в Украине, потерях в российской армии и призывах к организации массовых акций протестов в России.

Во вторник, 1 марта, Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь". Также Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха" из магазина Google Play.

Главные редактора "Эха Москвы" и "Дождя", Алексей Венедиктов и Тихон Дзядко, заявили, что СМИ не нарушали закон и они намерены обжаловать в судах решение о блокировке их сайтов и прекращению вещания.

В свою очередь, Google отключил YouTube-канал "Эхо Москвы" на территории Европы, как частично контролируемый "Газпромом".

"Эхо" впервые вышло в эфир 22 августа 1990 года в Москве. Единственный раз, когда радиостанцию отключали от эфира - это во время путча ГКЧП в 1991 году. 66% акций "Эхо Москвы" принадлежат "Газпрому".

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко на днях объявил о том, что временно уезжает из России в связи с угрозами в свой адрес и продолжит работать удаленно: "Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции", - написал Дзядко в своем Telegram-канале.