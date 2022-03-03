"Мне придётся это сделать". Усик о готовности убивать врага

Напомним, известные украинские боксёры Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в батальоны территориальной обороны Украины.

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Ломаченко присоединился к батальону территориальной обороны в своём родном городе Белгороде-Днестровском, а обладатель титулов WBO, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик записался в тероборону Киевской области.

35-летний Усик в беседе с CNN рассказал, что украинцам нужно опасаться не только сил вторжения, но и мародёров, которые пытаются нажиться на трагедии. Боксёр также заявил, что в случае необходимости он готов убить врага.

"Если враг захочет лишить жизни меня или моих близких, мне придётся это сделать. Я не хочу ни в кого стрелять, но если они готовы убить меня, то у меня не остаётся выбора", - сказал Усик.

Спортсмен также добавил, что, как и многие украинцы, которые борются за свободу своей страны, он не испытывает чувства страха. "Возможно, это прозвучит сентиментально, но моя душа принадлежит Богу, а моё тело и моя честь - моей стране, моей семье. Потому нет страха, абсолютно никакого страха. Есть только удивление - как такое вообще возможно в 21-м веке?".

Усик отметил, что бокс сделал его спокойнее и помогает ему не терять самообладание в это непростое время. У Александра трое детей, которые сейчас находятся рядом с ним. По словам боксёра, его семья, друзья и соседи вместе прячутся в подвале, когда Россия наносит удары по Киеву.

"Когда начинается воздушная тревога, мы прячемся. Конечно, когда нас много, мы веселимся. Но мы заставляем себя это делать, чтобы поддерживать хорошее настроение ради детей", - отметил боксёр.

"Вокруг идут безумные бомбардировки. Они только что разбомбили Мариуполь, одному из моих друзей ракета попала в крышу. Россияне на самом деле не знают, что здесь происходит. Они этого не видят. Они жертвы их президента", - сказал Александр Усик.

Что касается возвращения в ринг, то он пока не знает, когда это может произойти. "Моя страна и честь для меня важнее, чем чемпионский титул", - сказал Усик сайту CNN.