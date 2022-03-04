Пт, 4.03.2022
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

ФОТО ⟩ Знакомство с музеем Феррари

Экспозиция в музее Энцо Феррари ФОТО: SIPA/ScanPix. TVNET kolāža

Museo Casa Enzo Ferrari - так полностью и на языке оригинала звучит название музея в Модене, который посвящён жизни и деятельности Энцо Феррари.

Окутанный легендами Музей Феррари расположен в двух отдельных зданиях. Одно из них - дом и мастерская отца Энцо, а другое - новое здание, спроектированное Future Systems.

В самом новом из зданий площадью 6000 квадратных метров находится постоянная экспозиция, которая включает в себя некоторые из самых важных гоночных автомобилей Ferrari, в том числе болиды 1950-х годов, памятные вещи известных спортсменов Михаэля Шумахера, Айртона Сенны и Ники Лауды, а также более современные уличные автомобили.

Музей Феррари ФОТО: SIPA/Scanpix
Музей Феррари ФОТО: SIPA/Scanpix
Музей Феррари ФОТО: SIPA/Scanpix
Музей Феррари ФОТО: SIPA/Scanpix

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