Ринкевич: к Беларуси должны быть применены такие же санкции, как к России

Как сообщили в Министерстве иностранных дел, сегодня Ринкевич в Вильнюсе встречался с министрами иностранных дел Эстонии Эвой-Марией Лийметс, Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и Великобритании Элизабет Трасс, чтобы обсудить развитие ситуации на Украине и последующие ответные шаги против России и Белоруссии.

Ринкевич отметил, что Россия, не сумев осуществить первоначальный план молниеносной войны на Украине, перешла к массированным атакам, в результате которых разрушены объекты гражданской инфраструктуры и гибнут мирные жители. Главы МИД были едины во мнении, что необходимо использовать международные правовые механизмы, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные военные преступления.