Путин: "Спецоперация идет по плану"

Путин также заявил, что в Украине российская армия воюет с "неонацистами", которые якобы прикрываются мирными жителями, как живым щитом, что и приводит жертвам среди мирного населения.

Он повторил, что русские и украинцы - один народ, а Запад якобы создает в Украине "анти-Россию". Этой теории посвящена статья Путина, опубликованная в июле 2021 года.

На заседании совета безопасности Путин также сообщил о компенсациях погибшим в Украине военным.

Он объявил минуту молчания в честь погибших, а потом сказал, что семьи погибших в Украине военных получат по 5 млн рублей (41 305 евро), раненые - 3 млн рублей (24 783 евро).