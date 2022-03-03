Чт, 3.03.2022
Только общая политика позволит достичь нашей общей цели - международной изоляции России и максимального воздействия санкций. Талис Линкайтс, министр сообщения
Талис Линкайтс, министр сообщения

Путин: "Спецоперация идет по плану"

ФОТО: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

"Специальная военная операция ВС РФ в Украине идет строгом в соответствии с графиком, по плану, все поставленные задачи решаются," - заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании совета безопасности, сообщает Русская служба BBC.

Путин также заявил, что в Украине российская армия воюет с "неонацистами", которые якобы прикрываются мирными жителями, как живым щитом, что и приводит жертвам среди мирного населения.

Он повторил, что русские и украинцы - один народ, а Запад якобы создает в Украине "анти-Россию". Этой теории посвящена статья Путина, опубликованная в июле 2021 года.

На заседании совета безопасности Путин также сообщил о компенсациях погибшим в Украине военным.

Он объявил минуту молчания в честь погибших, а потом сказал, что семьи погибших в Украине военных получат по 5 млн рублей (41 305 евро), раненые - 3 млн рублей (24 783 евро).

Уже сообщалось, что минобороны России выделит в 2022 году 5 млрд. рублей (41 796 073 евро) на "специальную военную операцию".

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