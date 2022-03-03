Видео ⟩ Бородянка после обстрелов российской армии
Агентство Reuters с помощью дрона засняло, как выглядит Бородянка, село в Киевской области, где несколько дней происходили обстрелы.
Агентство Reuters с помощью дрона засняло, как выглядит Бородянка, село в Киевской области, где несколько дней происходили обстрелы.
Видео: Село Бородянка после обстрелов
Уже сообщалось, что бои с российской армией прошли в городе Буча (Киевская область) и в селах Гостомель, Немишаево и Бородянка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Бучанский район - один из районов Киевской области, где российское вторжение создало сложную ситуацию. Продолжаются бои в Гостомеле, Немишаеве, Буче и Бородянке, в Ирпене ликвидируются последствия авиаудара. В других населенных пунктах ситуация под контролем", - сообщили в полиции.
Отмечается, что полиция круглосуточно находится на блокпостах, осматривая автомобили, реагируя на сообщения о подозрительных предметах и людях, оказывая помощь пострадавшим.
В среду украинская армия уничтожила российский самолет "Су-25", который бомбил киевский пригород Ирпень.