Видео ⟩ Бородянка после обстрелов российской армии

Видео: Село Бородянка после обстрелов

Уже сообщалось, что бои с российской армией прошли в городе Буча (Киевская область) и в селах Гостомель, Немишаево и Бородянка, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Бучанский район - один из районов Киевской области, где российское вторжение создало сложную ситуацию. Продолжаются бои в Гостомеле, Немишаеве, Буче и Бородянке, в Ирпене ликвидируются последствия авиаудара. В других населенных пунктах ситуация под контролем", - сообщили в полиции.

Отмечается, что полиция круглосуточно находится на блокпостах, осматривая автомобили, реагируя на сообщения о подозрительных предметах и ​​людях, оказывая помощь пострадавшим.