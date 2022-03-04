"Мы отрезаны". Что рассказывают жители осажденного российскими войсками Мариуполя

Мариуполь, город с населением более 400 тыс. человек, является ключевой стратегической целью для России, потому что его захват позволит поддерживаемым Россией сепаратистам на востоке Украины объединить силы с войсками в Крыму, южном полуострове, аннексированном Россией в 2014 году.

В четверг министерство обороны России призвало мирных жителей покинуть город по гуманитарному коридору, но местные жители говорят, что их обстреливают без перерыва и у них нет возможности выйти из домов.

Снаряды, которыми российские войска обстреливают Мариуполь ФОТО: BBC

По словам жителей, связь практически отсутствует уже два дня, из-за чего жители города не могут связаться даже друг с другом. Звонки либо постоянно прерываются, либо соединение не устанавливается вообще.

В интервью Би-би-си в четверг утром заместитель мэра города Сергей Орлов сказал, что весь город остался без электричества, воды и канализации.

"У нас было 15 магистральных линий электропередач, и все они сейчас обесточены. Нас полностью отключают - уничтожают артиллерией. Остается только подача природного газа", - сказал он. - Мариуполь сейчас все еще украинский, украинские войска по-прежнему контролируют город внутри периметра, но на окраинах идут бои, и мы находимся на грани гуманитарного кризиса".

Мариуполь находится на юге Донецкой области, на северном побережье Азовского моря ФОТО: BBC

По его словам, он до сих пор не может связаться со своими отцом, матерью и братом, которые живут вместе в жилом районе, который подвергся сильныму обстрелу еще в понедельник вечером

"Я никак не могу до них добраться, обстрел не прекращается", - говорит Сергей Орлов.

Дмитрий, городской активист, по телефону начал рассказывать корреспонденту Би-би-си, что слышит непрерывную стрельбу и взрывы из того места, где он укрывается. Менее чем через минуту телефонная связь прервалась, и дозвониться ему снова уже не получилось.

Александр, 44-летний инженер, рассказал, что вместе с женой, двумя сыновьями и матерью укрывается в пятиэтажном доме.

"Нас бомбили и обстреливали в течение пяти дней, и прямо сейчас я слышу выстрелы и бомбы без перерыва", - говорит он. - В магазине рядом с нами еще есть хлеб, но мы не знаем, когда закончится запас продуктов. Что будет, когда у нас закончится вода? Что будет, когда у меня сядет батарея в телефоне? У нас не будет связи с миром вообще".

Из-за обстрелов в домах нет воды и света ФОТО: BBC