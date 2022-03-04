Онлайн ⟩ Пожар на Запорожской АЭС, ограничение Facebook, App Store и "Медузы". Война в Украине. День девятый

Второй раунд переговоров Киева и Москвы завершен, но военные действия продолжаются. Рассказываем о главном в режиме онлайн.

Загорелась крупнейшая атомная станция в Европе

В ночь на пятницу, 4 марта, стали появляться сообщения о возгорании на Запорожской АЭС - самой большой атомной электростанции в Европе. Как сообщают сотрудники станции, перед этим по станции стреляли. "Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы", - заявил один из ее сотрудников.

В РФ - проблемы с доступом к Facebook, App Store, Google Play и сайтам независимых СМИ

У части пользователей в России перестал открываться сайт независимого интернет-СМИ "Медуза", похожая ситуация с другими медиа - BBC, Deutsche Welle и Радио Свобода. Стали появляться жалобы пользователей Facebook на сбой в работе социальной сети, о чем свидетельствуют данные Globalcheck и Downdetector. Также проект Globalcheck заявил о блокировке в России Google Play и App Store.