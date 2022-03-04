Видео ⟩ Война в Украине: загорелась крупнейшая атомная станция в Европе. Кажется, дело очень серьезное

Факт боев на подступах к АЭС подтвердил глава Энергодара Дмитрий Орлов, он же сообщил, что по зданиям и блокам ЗАЭС велся непрерывный обстрел. Агентство УНИАН подтвердило пожар.

Видео: Трансляция из Запорожской АЭС

Один из сотрудников электростанции записал обращение, в котором заявил, что по АЭС ведут огонь российские войска. Соответствующее обращение было опубликовано и в Telegram-канале ЗАЭС.

"Внимание! Техника Российской Федерации ведет огонь по Запорожской АЭС.

Существует реальная угроза ядерной опасности на крупнейшей ядерной электростанции Европы.

Требуем прекратить огонь по Запорожской АЭС!" - заявил он.

Позднее агентство УНИАН опубликовало видео, на котором представитель станции Андрей Туз рассказал, что пожарные не могут добраться до места возгорания и ликвидировать его последствия, поскольку их сразу расстреливают в упор. "Уже есть попадание в первый энергоблок", - сказал он.

Первый энергоблок ЗАЭС на момент атаки и пожара находился на плановом ремонте, однако ядерное топливо оттуда отгрузить еще не успели, пишет УНИАН.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позже заявил, что Россия должна немедленно прекратить огонь по атомной электростанции.