В Латвии дует медленный или умеренный северный, северо-восточный ветер, в Украине - северо-западный ветер, свидетельствует метеорологическая информация.
В ближайшую неделю в Латвии ожидается медленный ветер, переменного направления. В Украине в субботу будет доминирjdfnm умеренный северный, северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник - медленный северный и западный ветер, в некоторые последующие дни - от медленного до умеренно сильного северный, северо-восточный ветер.
если бы произошла авария в зоне Запорожской АЭС или закрытой Чернобыльской АЭС, возможная радиация, в основном, двинулась бы в южную сторону, то есть прочь от Латвии.
Из-за погодных условий - засухи и медленного ветра - в Латвии в последнее время наблюдается повышенное загрязнение воздуха, которое является местным и не имеет связи с войной в Украине, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созовет экстреннее заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.
"Премьер сказал, что неразумные действия Путина сейчас напрямую угрожают безопасности всей Европы", - сказано в сообщении Даунинг-стрит.