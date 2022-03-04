В Латвии не повышен уровень радиации; в ближайшие дни будет благоприятный ветер

Saņemta informācija par karadarbību Zaporožjes AES teritorijā. Radiācijas drošības centrs monitorē radiācijas līmeņa mērījumus. Mērījumu dati ir pieejami, paaugstināts radiācijas līmenis NAV konstatēts. — VVD (@videsdienests) March 4, 2022

В Латвии дует медленный или умеренный северный, северо-восточный ветер, в Украине - северо-западный ветер, свидетельствует метеорологическая информация.

В ближайшую неделю в Латвии ожидается медленный ветер, переменного направления. В Украине в субботу будет доминирjdfnm умеренный северный, северо-западный ветер, в воскресенье и понедельник - медленный северный и западный ветер, в некоторые последующие дни - от медленного до умеренно сильного северный, северо-восточный ветер.

Следовательно,

если бы произошла авария в зоне Запорожской АЭС или закрытой Чернобыльской АЭС, возможная радиация, в основном, двинулась бы в южную сторону, то есть прочь от Латвии.

Из-за погодных условий - засухи и медленного ветра - в Латвии в последнее время наблюдается повышенное загрязнение воздуха, которое является местным и не имеет связи с войной в Украине, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созовет экстреннее заседание Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Запорожской АЭС.