После обстрела АЭС министр энергетики Украины попросил НАТО вмешаться

"Мы призываем не только к профессиональной оценке происходящего, но и к тому, чтобы НАТО и ядерные державы подключились, приняв самые решительные меры", - заявил министр в пятницу утром в Facebook.

Галущенко подчеркнул, что крупнейшая европейская АЭС обстреливалась танками и была бомбардирована с воздуха.

Он сообщил, что по телефону связался с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм и попросил ее закрыть воздушное пространство над Украиной.

"Мы на пороге одной из самых больших техногенных катастроф в истории человечества", - указал Галущенко.

Гранхольм в Twitter подтвердила телефонный разговор с украинским коллегой.

"Военные операции России вблизи АЭС безответственны, и их нужно завершить", - написала министр.

I just spoke with Ukraine’s energy minister about the situation at the Zaphorizhizia nuclear plant. Russian military operations near the plant are reckless and must cease. 1/ — Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022