После обстрела АЭС министр энергетики Украины попросил НАТО вмешаться
После обстрела Запорожской АЭС министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал НАТО вмешаться.
После обстрела Запорожской АЭС министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал НАТО вмешаться.
"Мы призываем не только к профессиональной оценке происходящего, но и к тому, чтобы НАТО и ядерные державы подключились, приняв самые решительные меры", - заявил министр в пятницу утром в Facebook.
Галущенко подчеркнул, что крупнейшая европейская АЭС обстреливалась танками и была бомбардирована с воздуха.
Он сообщил, что по телефону связался с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм и попросил ее закрыть воздушное пространство над Украиной.
"Мы на пороге одной из самых больших техногенных катастроф в истории человечества", - указал Галущенко.
Гранхольм в Twitter подтвердила телефонный разговор с украинским коллегой.
I just spoke with Ukraine’s energy minister about the situation at the Zaphorizhizia nuclear plant. Russian military operations near the plant are reckless and must cease. 1/— Secretary Jennifer Granholm (@SecGranholm) March 4, 2022
Как сообщалось, Запорожская АЭС была обстреляна российскими военными. Сейчас Россия взяла Запорожскую АЭС под контроль.