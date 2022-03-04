Пт, 4.03.2022
Если Украина падет, следующими будут страны Балтии Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины

После обстрела АЭС министр энергетики Украины попросил НАТО вмешаться

ФОТО: Reuters/ScanPix

После обстрела Запорожской АЭС министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал НАТО вмешаться.

"Мы призываем не только к профессиональной оценке происходящего, но и к тому, чтобы НАТО и ядерные державы подключились, приняв самые решительные меры", - заявил министр в пятницу утром в Facebook.

Галущенко подчеркнул, что крупнейшая европейская АЭС обстреливалась танками и была бомбардирована с воздуха.

Он сообщил, что по телефону связался с министром энергетики США Дженнифер Гранхольм и попросил ее закрыть воздушное пространство над Украиной.

"Мы на пороге одной из самых больших техногенных катастроф в истории человечества", - указал Галущенко.

Гранхольм в Twitter подтвердила телефонный разговор с украинским коллегой.

"Военные операции России вблизи АЭС безответственны, и их нужно завершить", - написала министр.

Как сообщалось, Запорожская АЭС была обстреляна российскими военными. Сейчас Россия взяла Запорожскую АЭС под контроль.

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