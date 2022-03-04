Советы предпринимателям, имеющим деловых партнеров в России и Беларуси

Будьте открытыми и прозрачными

Соблюдение санкций является обязательным как для банков, так и для компаний, а ответственность за нарушение санкций ложится и на банки, и на компании. Поэтому будут возникать ситуации, когда банки будут превентивно пытаться снизить риски и будут обращаться к компании за дополнительной информацией перед обработкой транзакции. Вопросы обычно касаются характера бизнеса, каналов поставки, деловых партнеров и источника продуктов и услуг, используемых в производстве.

Опыт показывает, что партнерство с Россией, а также с Беларусью является определенным тревожным сигналом. Одним из таких «красным флажков» являются цепочки посредников, которые используют подставные компании для сокрытия участия санкционированных лиц в сделках во избежание санкций. Поэтому крайне важно предоставлять информацию о своих деловых партнерах и планируемых поставках. Возможно, вам также придется дать разъяснения, если вы делаете регулярные платежи на счета в третьих странах. Сотрудничество с компаниями, принадлежащими российскому или белорусскому правительству, всегда сопряжено с риском того, что представитель правительства будет включен в санкционный список.

Чтобы ускорить обработку платежей, всегда указывайте в платежных реквизитах полную и прозрачную информацию. Например, вместо того чтобы написать "Счет-фактура № 1234", указывайте "Счет-фактура № 1234 за покупку нефти у [партнера]". Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что теперь во всех платежах на счета в банках Украины нужно указывать полный физический адрес делового партнера, т.е. получателя платежа. Платежи без указанного адреса не обрабатываются. В любом случае перед проведением сделки следует узнать максимально полную информацию о партнере, чтобы в случае необходимости вы могли ответить на вопросы банка, что значительно облегчит быструю обработку платежей.

"Учитывая стремительное развитие событий в области санкций, банк Citadele на сегодняшний день не обрабатывает платежи в/из России в российских рублях (RUB). Платежи в Россию в других валютах будут тщательно проверяться как с точки зрения применения санкций, так и с точки зрения возможности их выполнения. Этот процесс определенно займет больше времени, чем обычно. Если мы не будем уверены в соответствии платежа санкциям, банк не станет его выполнять. Рекомендуем клиентам управлять бизнес-рисками, так как банк не может гарантировать выполнения платежей в российские банки. Такие же риски и подход применяются к платежам в/из Беларуси", - подчеркивает У. Упениекс.

Наймите координатора/сотрудника по санкциям

Если ваша компания тесно связана с Россией или Беларусью, например, у вас имеются долгосрочные деловые отношения с партнерами из этой страны или ваша компания в большом объеме использует товары или услуги из России или Беларуси, вам следует подумать о найме эксперта по санкциям или назначении сотрудника, который является специалистом по санкциям и ориентируется в меняющейся обстановке. Это не означает, что вы должны нанимать на полную ставку человека со стороны. Таким специалистом вполне может стать работник вашего предприятия, который хорошо знаком со спецификой вашего бизнеса и компетентен в вопросах, связанных с деятельностью вашей компании в России и Беларуси.