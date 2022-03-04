Пт, 4.03.2022
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Алексей Навальный

Советы предпринимателям, имеющим деловых партнеров в России и Беларуси

Рубли/Иллюстративное фото ФОТО: Smirnov Vladimir/TASS

Финансовые санкции, введенные Евросоюзом и США против России, очень значительны и, в зависимости от развития событий в Украине, могут стать еще более масштабными и неизбежно затронут тех латвийских и балтийских предпринимателей, которые имеют деловых партнеров в России и Беларуси. Чтобы помочь предпринимателям сориентироваться в изменчивой санкционной среде и не допустить нарушения санкций, которое может привести к аннулированию сделок, заморозке средств и даже к уголовной ответственности, банк Citadele подготовил советы для компаний, которые планируют продолжить сотрудничество с партнерами в России и Беларуси.

"Учитывая широкий масштаб санкций, ясно, что партнерские отношения наших предпринимателей с компаниями из России или Беларуси очень усложнятся, а в некоторых случаях могут даже стать невозможными. Если ваш бизнес связан с Россией, Беларусью или любой другой страной, против которой введены санкции, банк может попросить вас предоставить дополнительную информацию об отдельных платежах или сотрудничестве в целом. Кроме того, банк может запросить информацию о деловых партнерах в России и Беларуси, их собственниках и фактических бенефициарах, товарах и услугах, которые он производят, а также о конечных получателях этих товаров. Учитывая то, что при предоставлении финансовых услуг банки должны соблюдать все международные, национальные санкции и санкции Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) во всех валютах, банк Citadele оставляет за собой право прекратить сотрудничество с клиентами, к которым применяются санкции, или если у банка возникли обоснованные подозрения о том, что клиенты нарушают или обходят санкции. Именно поэтому банки и предприниматели должны работать прозрачно и сообща, потому что ошибки, которые приводят к нарушению санкций, могут обернуться заморозкой средств и даже уголовной ответственностью", - отмечает Улдис Упениекс, член правления банка Citadele по вопросам соответствия и сопредседатель Комитета соответствия деятельности при Ассоциации финансовой отрасли.

Следите за развитием событий

Некоторые виды санкций, в частности, целевые санкции, направлены на поименованных физических или юридических лиц, а так называемые секторальные санкции направлены на конкретные секторы экономики, например категории товаров и услуг. Компании обязаны соблюдать эти санкции в полном объеме, и необходимо убедиться, что партнер вашей компании, члены ее правления или бенефициарные владельцы не фигурируют в санкционных списках.

Иногда люди спрашивают, почему банк отменил транзакцию, если деловой партнер не находится в санкционном списке. Санкции ЕС применяются по принципу цепочки, т. е., даже если деловой партнер не входит непосредственно в список организаций, подпадающих под санкции, он может быть материнской компанией организации, подпадающей под санкции. Другой пример: лицо, подпадающее под санкции, может быть высокопоставленным сотрудником или членом правления компании. Иными словами, санкции также применяются, если лицо, против которого введены санкции, прямо или косвенно контролирует вашего делового партнера или является его владельцем.

Официальные санкционные списки:

На совместной пресс-конференции Министерства иностранных дел и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 1 марта 2022 года представители ведомств проинформировали о санкциях, введенных против России в связи ее крупномасштабной военной агрессией в Украине. Запись пресс-конференции доступна на сайте КРФК.

Знайте своего клиента

Чтобы избежать нарушения санкций, крайне важно знать своего клиента. Это означает, что вы должны провести исследование владельцев, членов правления, истинных бенефициаров и представителей вашего делового партнера. Это поможет вам работать превентивно и убедиться, что конкретная компания не является прямым или косвенным объектом санкций.

Вы должны знать основных клиентов и партнеров делового партнера. Например, если вы решите воспользоваться услугами посредника, расположенного в России, на его сайте в качестве одного из основных партнеров может быть указана компания, включенная в санкционный список. Подобные ситуации должны рассматриваться как фактор риска, поскольку при определении субъектов будущих санкций в первую очередь оцениваются партнеры субъектов текущих санкций. К тому же, поддерживая партнеров тех, на кого наложены санкции, вы косвенно поддерживаете тех, кто находится в санкционном списке. Поэтому важно изучить как можно более длинную цепочку поставок, чтобы избежать отмены транзакций или замораживания активов.

Предусмотрите пути отступления

Санкции постоянно меняются, и на них может повлиять принятие решений как ЕС, так и США. Это означает, что даже если ваш партнер или отрасль пока не включены в санкционный список, нет никакой гарантии, что ситуация из-за политических решений не изменится завтра. Поэтому при подписании соглашения или любых договоров с организациями из стран, находящихся под санкциями, важно рассмотреть возможность отказа от ответственности, позволяющего в одностороннем порядке аннулировать договор в случае прямого или косвенного применения санкций к контрагенту.

Будьте открытыми и прозрачными

Соблюдение санкций является обязательным как для банков, так и для компаний, а ответственность за нарушение санкций ложится и на банки, и на компании. Поэтому будут возникать ситуации, когда банки будут превентивно пытаться снизить риски и будут обращаться к компании за дополнительной информацией перед обработкой транзакции. Вопросы обычно касаются характера бизнеса, каналов поставки, деловых партнеров и источника продуктов и услуг, используемых в производстве.

Опыт показывает, что партнерство с Россией, а также с Беларусью является определенным тревожным сигналом. Одним из таких «красным флажков» являются цепочки посредников, которые используют подставные компании для сокрытия участия санкционированных лиц в сделках во избежание санкций. Поэтому крайне важно предоставлять информацию о своих деловых партнерах и планируемых поставках. Возможно, вам также придется дать разъяснения, если вы делаете регулярные платежи на счета в третьих странах. Сотрудничество с компаниями, принадлежащими российскому или белорусскому правительству, всегда сопряжено с риском того, что представитель правительства будет включен в санкционный список.

Чтобы ускорить обработку платежей, всегда указывайте в платежных реквизитах полную и прозрачную информацию. Например, вместо того чтобы написать "Счет-фактура № 1234", указывайте "Счет-фактура № 1234 за покупку нефти у [партнера]". Кроме того, обращаем ваше внимание на то, что теперь во всех платежах на счета в банках Украины нужно указывать полный физический адрес делового партнера, т.е. получателя платежа. Платежи без указанного адреса не обрабатываются. В любом случае перед проведением сделки следует узнать максимально полную информацию о партнере, чтобы в случае необходимости вы могли ответить на вопросы банка, что значительно облегчит быструю обработку платежей.

"Учитывая стремительное развитие событий в области санкций, банк Citadele на сегодняшний день не обрабатывает платежи в/из России в российских рублях (RUB). Платежи в Россию в других валютах будут тщательно проверяться как с точки зрения применения санкций, так и с точки зрения возможности их выполнения. Этот процесс определенно займет больше времени, чем обычно. Если мы не будем уверены в соответствии платежа санкциям, банк не станет его выполнять. Рекомендуем клиентам управлять бизнес-рисками, так как банк не может гарантировать выполнения платежей в российские банки. Такие же риски и подход применяются к платежам в/из Беларуси", - подчеркивает У. Упениекс.

Наймите координатора/сотрудника по санкциям

Если ваша компания тесно связана с Россией или Беларусью, например, у вас имеются долгосрочные деловые отношения с партнерами из этой страны или ваша компания в большом объеме использует товары или услуги из России или Беларуси, вам следует подумать о найме эксперта по санкциям или назначении сотрудника, который является специалистом по санкциям и ориентируется в меняющейся обстановке. Это не означает, что вы должны нанимать на полную ставку человека со стороны. Таким специалистом вполне может стать работник вашего предприятия, который хорошо знаком со спецификой вашего бизнеса и компетентен в вопросах, связанных с деятельностью вашей компании в России и Беларуси.

Назначив и обучив такого специалиста, ваше предприятие не только сможет лучше управлять рисками и ориентироваться в сегодняшней изменчивой среде, но и пошлет ясный сигнал банкам, которые хотят работать с вами в долгосрочной перспективе, соблюдая все связанные с санкциями и предусмотренные в правовых актах правила. Если развитие бизнеса через Россию и Беларусь является вашей долгосрочной целью, то делегирование одного человека для мониторинга актуальных событий и конструктивной коммуникации с банком является важным условием для успешного экономического сотрудничества с нашими соседскими странами в современной геополитической среде.

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