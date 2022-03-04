Советы предпринимателям, имеющим деловых партнеров в России и Беларуси

Следите за развитием событий
Некоторые виды санкций, в частности, целевые санкции, направлены на поименованных физических или юридических лиц, а так называемые секторальные санкции направлены на конкретные секторы экономики, например категории товаров и услуг. Компании обязаны соблюдать эти санкции в полном объеме, и необходимо убедиться, что партнер вашей компании, члены ее правления или бенефициарные владельцы не фигурируют в санкционных списках.
Иногда люди спрашивают, почему банк отменил транзакцию, если деловой партнер не находится в санкционном списке. Санкции ЕС применяются по принципу цепочки, т. е., даже если деловой партнер не входит непосредственно в список организаций, подпадающих под санкции, он может быть материнской компанией организации, подпадающей под санкции. Другой пример: лицо, подпадающее под санкции, может быть высокопоставленным сотрудником или членом правления компании. Иными словами, санкции также применяются, если лицо, против которого введены санкции, прямо или косвенно контролирует вашего делового партнера или является его владельцем.
Официальные санкционные списки:
На совместной пресс-конференции Министерства иностранных дел и Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 1 марта 2022 года представители ведомств проинформировали о санкциях, введенных против России в связи ее крупномасштабной военной агрессией в Украине. Запись пресс-конференции доступна на сайте КРФК.
Знайте своего клиента
Чтобы избежать нарушения санкций, крайне важно знать своего клиента. Это означает, что вы должны провести исследование владельцев, членов правления, истинных бенефициаров и представителей вашего делового партнера. Это поможет вам работать превентивно и убедиться, что конкретная компания не является прямым или косвенным объектом санкций.
Вы должны знать основных клиентов и партнеров делового партнера. Например, если вы решите воспользоваться услугами посредника, расположенного в России, на его сайте в качестве одного из основных партнеров может быть указана компания, включенная в санкционный список. Подобные ситуации должны рассматриваться как фактор риска, поскольку при определении субъектов будущих санкций в первую очередь оцениваются партнеры субъектов текущих санкций. К тому же, поддерживая партнеров тех, на кого наложены санкции, вы косвенно поддерживаете тех, кто находится в санкционном списке. Поэтому важно изучить как можно более длинную цепочку поставок, чтобы избежать отмены транзакций или замораживания активов.
Предусмотрите пути отступления
Санкции постоянно меняются, и на них может повлиять принятие решений как ЕС, так и США. Это означает, что даже если ваш партнер или отрасль пока не включены в санкционный список, нет никакой гарантии, что ситуация из-за политических решений не изменится завтра. Поэтому при подписании соглашения или любых договоров с организациями из стран, находящихся под санкциями, важно рассмотреть возможность отказа от ответственности, позволяющего в одностороннем порядке аннулировать договор в случае прямого или косвенного применения санкций к контрагенту.