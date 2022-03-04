Видео ⟩ Война в Украине поднимает вопрос о бомбоубежищах в Латвии

Житель Харькова Антон в разговоре с Bez Tabu подчеркивает, что надо остановить зверства против народа Украины. Он говорит: "Это военное преступление. Преступление против человечества! Убивают мирных жителей.

Бомбардируют гражданские объекты, жилые дома, школы, больницы. В Харькове есть метро, где укрываются очень многие. Метро оснащено освещением, подачей воды, теплом, туалетами. Стоят поезда, в которых можно укрыться и поспать на креслах.

Для тех, кому в поездах нет места, выложены места на перронах. Другие прячутся в местных бомбоубежищах, в подвалах домов".

Советник министра внутренних дел Линда Цурика рассказала передаче: "В 2008 году было решено, что бомбоубежища не будут поддерживаться. Многие из них находятся в частной собственности, многие негодны для использования. Их обслуживание будет очень дорогим. Стоит ли тратить около 14 миллионов евро на содержание одного большого бомбоубежища?".

Рижское самоуправление сообщает, что в собственности столицы есть несколько подземных помещений, которые в советские годы были построены как бомбоубежища, а сейчас используются как склады.

В случае необходимости они могут быть приспособлены в качестве помещений для спасения. Также в самоуправлении призвали управляющих домами обратить внимание на подвальные помещения и обеспечить в них порядок. Сейчас это делается в первую очередь для обеспечения пожарной безопасности, но очистка от всего лишнего гарантирует больше места для укрытия людей.

Несмотря на то, что угрозы войны в Латвии нет, государство и самоуправления всегда работали над планами гражданской обороны, подчеркнула представитель Министерства внутренних дел Цурика.