Covid-19 в Латвии: 7676 новых случаев за сутки, умерли еще 24 человека

Умершие входили в возрастные категории от 30 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 30 до 39 лет;

три человека - в возрасте от 60 до 69 лет;

11 человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

восемь человек - в возрасте от 80 до 89 лет;

один человек - в возрасте от 90 до 99 лет;

15 из них не закончили курс вакцинации или не были вакцинированы, а 9 были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2863 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 4813 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6476,7 случая.

Всего вчера было сделано 18 103 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 42,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 689 794 жителей Латвии, скончались 5282 человека.

Страны Балтии

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5986 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Департамент пока не сообщает число умерших от коронавируса за минувшие сутки.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1509 человек, из них 81 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 923,8 тыс. человек, умерло 8484 человека.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей Литвы уменьшился до 2718 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 47,2%.

Стремительно нараставший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,7% жителей.

Эстония

В Эстонии подтверждено 3311 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек.

Утром 4 марта в больницах Эстонии было 627 инфицированных коронавирусом пациентов. Из них 287 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого Covid-19, при этом 168 (58,5%) не вакцинированы, а у 119 (41,5%) пройден курс вакцинации.

За последние семь дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 2,1 случая госпитализации вакцинированных пациентов в сутки, а на невакцинированных - в среднем 6,5 случая.

В течение суток было проанализировано 6426 тестов, из них 3311 оказались позитивными.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей Эстонии приходится в среднем 253,8 случая инфицирования в сутки, а на невакцинированных - в среднем 321,2 случая.