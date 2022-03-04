Видео ⟩ Интарс Бусулис: Виновата пропаганда, и я тоже беру на себя ответственность

Бусулис опубликовал видеообращение к российскому обществу в своем Instagram-аккаунте @busulis_official, у которого 86,1 тысячи подписчиков.

"Это правда. В Украине идет война. Уже восьмой день. Украинцы - молодцы! Стоят, защищают свою страну и народ от агрессии армии Владимира Путина.

Почему я снимаю это видео? Потому что в мой адрес много негативных комментариев, что я ненавижу русских, (...) что я фашист, нацист и так далее.

Друзья, я вам прощаю, вы не виноваты в этом. Виновата пропаганда, которая вас мучила уже много-много лет.

Я беру на себя ответственность за это тоже, потому что по новостям всех каналов - ПБК, РТР Россия, Россия 24 - после всех этих фальшивых новостей было шикарное шоу, в котором я принимал участие.

Заставлял думать, что все хорошо, все прекрасно, жизнь продолжается, а потом опять новости, опять вранье, опять что весь мир русских ненавидит и против русского народа. Это совсем не так!

Дорогие, проснитесь! Вас кормят этой пропагандой против вашей воли!

Друзья, не верьте! Это все ложь! Ходите на митинги, подумайте о гибели молодых в Украине, им 18-20 лет. Уважаемые родители, не молчите, выходите на улицы! Покажите, что вам не все равно!

Только вы можете победить власть зла, авторитет Владимира Путина!

Нет войне! Нет Путлеру! Свободу Украине!" - эмоционально выразился Бусулис.