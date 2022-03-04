Воздушный удар уничтожил школу в Житомире

Мэр в Facebook написал, что "только что ракеты или бомбы попали в 25-ю школу. Половина школы уничтожена".

Информации о погибших или пострадавших пока нет, продолжаются поисково-спасательные работы.

Служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что снаряд попал в школу в 9:35. Здание разрушилось, но пожар не начался.

Служба указала, что эвакуированы пять человек.