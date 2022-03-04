Пт, 4.03.2022
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Воздушный удар уничтожил школу в Житомире

ФОТО: Reuters/ScanPix

В пятницу утром во время воздушного удара российская армия уничтожила 25-ю школу Житомира на северо-западе Украины, сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Мэр в Facebook написал, что "только что ракеты или бомбы попали в 25-ю школу. Половина школы уничтожена".

Информации о погибших или пострадавших пока нет, продолжаются поисково-спасательные работы.

Служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что снаряд попал в школу в 9:35. Здание разрушилось, но пожар не начался.

Служба указала, что эвакуированы пять человек.

Фото: Житомир после налетов

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