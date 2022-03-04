Пт, 4.03.2022
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Владимир Зеленский, президент Украины

"Украинские диверсанты": версия Минобороны России о пожаре на Запорожской АЭС

ФОТО: National Nuclear Energy Generating Company Energoatom

Министерство обороны России обвинило "украинскую диверсионную группу" в обстреле и поджоге объектов Запорожской АЭС.

Минобороны РФ утверждает, что контролирует Запорожскую АЭС с 28 февраля и что в ночь на 4 марта "украинская диверсионная группа" обстреляла патруль Росгвардии из учебно-тренировочного центра, а затем подожгла здание.

"Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения", - заявили в министерстве.

В свою очередь украинские власти обвиняют российских военных в обстреле площадки Запорожской АЭС, который спровоцировал пожар.

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