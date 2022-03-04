Официально: Стала известна дата следующего боя Майриса Бриедиса

Майрис Бриедис выйдет на ринг против австралийца Джея Опетайи, который является обязательным претендентом. Латвийскому боксёру предстоит защита чемпионского титула Международной боксёрской федерации (IBF).

Изначально была информация о том, что Бриедис и Опетайя встретятся в ринге 6 апреля, но из-за проблем со здоровьем латвийского боксёра было принято решение перенести титульный бой на более поздний срок.

Бой Бриедиса и Опетайи пройдёт в австралийском городе Голд-Кост, который находится примерно в 66 километрах от мегаполиса Брисбен. Для Бриедиса это будет вторая защита чемпионского пояса IBF - в октябре 2021 года он уверенно победил немца Артура Манна.

26-летний Опетайя за время своей карьеры провёл 21 поединок, и лишь дважды он дрался за пределами Австралии - один раз в Самоа и ещё один раз в Мексике. Австралиец ещё ни разу не испытывал горечь поражения в профессиональном боксе, а 17 побед одержал нокаутом.

Опетайя является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2012 года. Кроме того, австралиец выступал на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.