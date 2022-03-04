Официально: Стала известна дата следующего боя Майриса Бриедиса
Латвийский боксёр Майрис Бриедис свой следующий бой проведёт 11 мая, в пятницу сообщили организаторы.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис свой следующий бой проведёт 11 мая, в пятницу сообщили организаторы.
Майрис Бриедис выйдет на ринг против австралийца Джея Опетайи, который является обязательным претендентом. Латвийскому боксёру предстоит защита чемпионского титула Международной боксёрской федерации (IBF).
Изначально была информация о том, что Бриедис и Опетайя встретятся в ринге 6 апреля, но из-за проблем со здоровьем латвийского боксёра было принято решение перенести титульный бой на более поздний срок.
Бой Бриедиса и Опетайи пройдёт в австралийском городе Голд-Кост, который находится примерно в 66 километрах от мегаполиса Брисбен. Для Бриедиса это будет вторая защита чемпионского пояса IBF - в октябре 2021 года он уверенно победил немца Артура Манна.
26-летний Опетайя за время своей карьеры провёл 21 поединок, и лишь дважды он дрался за пределами Австралии - один раз в Самоа и ещё один раз в Мексике. Австралиец ещё ни разу не испытывал горечь поражения в профессиональном боксе, а 17 побед одержал нокаутом.
Опетайя является бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира 2012 года. Кроме того, австралиец выступал на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году.
37-летний Бриедис за время своей профессиональной боксёрской карьеры одержал 28 побед, 20 из которых - нокаутом. Он потерпел лишь одно поражение - в полуфинале первого сезона WBSS в Риге против украинца Александра Усика.