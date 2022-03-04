Столтенберг об обстреле Запорожской АЭС: Россия была безответственной

"Это лишь показывает безответственность этой войны и то, насколько важно ее остановить, и как важно для России вывезти всех своих военнослужащих и с доброй волей пытаться найти дипломатические решения", - прокомментировал информацию об обстреле Запорожской АЭС Генеральный секретарь НАТО перед переговорами с министрами иностранных дел западных стран.

Союзники НАТО в пятницу в Брюсселе продолжат искать дипломатические пути для увеличения давления на Россию, против которой уже установлены широкие санкции за начало войны против Украины.

Государства-участники альянса усилили военное присутствие в Восточной Европе, а также отправляют оружие на Украину.

Однако до сих пор НАТО отвергало возможность начать военную интервенцию, опасаясь прямой конфронтации с Россией, которая может привести к ядерной войне.

Также НАТО отвергло возможность закрыть украинское воздушное пространство, чтобы остановить военные удары Кремля по гражданским целям в Украине.

"Мы знаем, где наша красная линия, чтобы убедиться, что не начался международный конфликт", - сказала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"В то же время я бы сказала, что мы хотим, чтобы сценарии обсуждались, и мы хотим гарантировать, что в альянсе и во всех странах, поддерживающих Украину, у нас могут быть дискуссии, потому что надо прекратить эту войну», – добавила она.

В пятницу состоится совещание министров стран НАТО, Европейского Союза и стран G7, в которых будет оцениваться влияние уже установленных санкций и решение о дальнейших мерах, в том числе обращение к экспорту нефти и газа, значимого для российской экономики.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что "по-прежнему рассматриваются все возможности".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настояла на том, чтобы против ближайшего круга людей президента России Владимира Путина будут установлены новые санкции.