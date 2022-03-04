Лидер немецкой оппозиции: если Россия нападет на АЭС, НАТО может вмешаться

"Это может быть ситуация, в которой НАТО придется принять такие решения, чтобы остановить Путина", - в пятницу в беседе с радиостанцией NDR info сказал Мерц, признавая, что до такой интервенции все-таки пройдет еще много времени.

Мерц объяснил, что нападения на АЭС, особенно если бы попали в реакторные блоки, означали бы, что последствия войны создают непосредственную угрозу для остального мира, и в этом случае НАТО должен решить, считается ли это нападением на территорию альянса.

Лидер консервативной оппозиции Германии выразил уверенность в том, что Европейский союз и НАТО определенно рассматривают такой сценарий.

"Атаки и эти виды ведения войны происходят в таких формах, что мы вынуждены думать", - сказал он.