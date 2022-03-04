В Доме конгрессов будет создан единый центр поддержки для жителей Украины
Сегодня Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины.
Сегодня Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины.
Центр поддержки создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.
Он будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом, украинские беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.
В центре поддержки самоуправление в первую очередь будет оказывать социальную помощь и решать вопросы, связанные с образованием. Здесь будут работать социальный работник, специалист по обслуживанию клиентов, а также специалист по образованию.
Социальный работник поможет оформить заявление на получение пособий и социальной помощи, а специалист по вопросам образования будет предоставлять консультации о порядке записи детей в школу и детский сад. Кроме того, в центре поддержки будут выдавать продуктовые наборы.
Независимо от того, каким путем человек прибыл в Латвию - самостоятельно или с помощью друзей и родственников, об этом нужно безотлагательно сообщить пограничнику. Получить помощь в центре смогут и те жители Украины, которые уже уведомили пограничников о своем прибытии в Латвию, так и те, кто до сих пор этого не сделал.
Координация жилищных вопросов возложена на специалистов Государственной пожарно-спасательной службы.
Специалисты Управления по делам гражданства и миграции помогут на месте разобраться с визами и документами, удостоверяющими личность. Государственное агентство занятости будет предоставлять консультации по вопросам трудоустройства.
Вопросы о визитах к семейным врачам и вакцинации против Covid-19 будут координировать специалисты Национальной службы здравоохранения. Спектр предлагаемых услуг и помощи будет постепенно расширяться и адаптироваться к потребностям людей, нуждающихся в помощи.
Центром поддержки будет руководить директор Центра жителей микрорайонов Райвис Кнокс.