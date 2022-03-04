Для пополнения государственных резервов Latvenergo будет закупать газ у Норвегии, США и Катара

Оценив возможные риски, связанные со вторжением России в Украину, и в соответствии с постановлением правительства от 24 февраля Latvenergo осуществила оперативную закупку газа для обеспечения производственного снабжения тепловых электростанций (ТЭЦ) Latvenergo.

Заключенные договоры предусматривают поставку сжиженного природного газа (СПГ) на Клайпедский терминал СПГ и закачку газа в Инчукалнское подземное хранилище газа в апреле и мае.

Закупленный объем газа обеспечит производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ Latvenergo в соответствии с плановым режимом производства в 2022 году и запасы газа на случай возможного энергетического кризиса.

При этом Latvenergo добавляет, что у концерна нет существенных контрактов с компаниями в России, Беларуси или в Украине, которые в текущей ситуации могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность концерна.

Дополнительное влияние на финансовое состояние Latvenergo способно оказать общее ухудшение экономической ситуации.