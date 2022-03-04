Для пополнения государственных резервов Latvenergo будет закупать газ у Норвегии, США и Катара

Оценив возможные риски, связанные со вторжением России в Украину, и в соответствии с постановлением правительства от 24 февраля Latvenergo осуществила оперативную закупку газа для обеспечения производственного снабжения тепловых электростанций (ТЭЦ) Latvenergo.
Заключенные договоры предусматривают поставку сжиженного природного газа (СПГ) на Клайпедский терминал СПГ и закачку газа в Инчукалнское подземное хранилище газа в апреле и мае.
Закупленный объем газа обеспечит производство электроэнергии и тепла на ТЭЦ Latvenergo в соответствии с плановым режимом производства в 2022 году и запасы газа на случай возможного энергетического кризиса.
При этом Latvenergo добавляет, что у концерна нет существенных контрактов с компаниями в России, Беларуси или в Украине, которые в текущей ситуации могли бы оказать существенное негативное влияние на деятельность концерна.
Дополнительное влияние на финансовое состояние Latvenergo способно оказать общее ухудшение экономической ситуации.
Как сообщалось ранее, 24 февраля на внеочередном заседании правительство приняло решение о закупке Latvenergo дополнительных стратегических запасов газа. Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что государственное Инчукалнское подземное хранилище газа уже имеет достаточные запасы, но по решению правительства Latvenergo должно пополнить их, чтобы государство было полностью обеспечено.