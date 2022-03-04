4 марта в одном абзаце ⟩ Улица Независимости Украины, ранение водителя латвийской компании и куда подевалась соль

События дня в одном абзаце
Для разнообразия начнем с латвийских новостей. В Риге появится улица Независимости Украины, мы разобрались, когда на полки магазинов вернется соль, эксперты обещают, что цены на продукты продолжат расти. Между тем, Latvenergo будет закупать газ в Норвегии, США и Катаре, а Алвис Херманис выступил с заявлением по поводу русских в Латвии. К событиям в Украине: Ранен водитель латвийской транспортной компании, третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в конце этой недели, НАТО не будет устанавливать бесполетную зону над Украиной, полковник латвийской армии поделился мнением о будущих действиях Путина. Воздушный удар уничтожил школу в Житомире, следователи Гаагского суда отправились в Украину, пожар на крупнейшей атомной станции в Европе потушили, жители осажденного российскими войсками Мариуполя рассказали о происходящем. Вопрос британской журналистки вызвал усмешку Кришьяниса Кариньша, Макс Барских обратился к россиянам, Тимати ответил ему угрозой, а потом рассказал, что его проклинают и желают смерти. Интересное чтиво: С финнами лучше не шутить. Снайпер Хяюхя, который убил не менее 500 красноармейцев, Китай не выбирает Россию, Китай выбирает себя.
Война в Украине продолжается уже более недели. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях девятого дня войны в режиме онлайн.
Прямо сейчас в Украине идет война. Казалось бы, странно в такой момент говорить о кино? Но последний на данный момент выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" мы записали до начала этой все еще продолжающейся трагедии и решили все-таки выпустить его.
Галерея дня: Уничтоженная школа в Житомире