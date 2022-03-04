4 марта в одном абзаце ⟩ Улица Независимости Украины, ранение водителя латвийской компании и куда подевалась соль

Война в Украине продолжается уже более недели. RUS TVNET продолжает следить и собирать самое главное о событиях девятого дня войны в режиме онлайн .

Прямо сейчас в Украине идет война. Казалось бы, странно в такой момент говорить о кино? Но последний на данный момент выпуск видеоподкаста "Кина - будет!" мы записали до начала этой все еще продолжающейся трагедии и решили все-таки выпустить его.