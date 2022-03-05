Сб, 5.03.2022
Как обычно, больше покупают продукты с более долгим сроком хранения - например, макароны, гречку, каши, консервы, сахар, соль, заметен и повышенный спрос на товары украинского производства, что связано с тем, что люди очень хотят поддержать Украину и ее народ Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima
Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

Экс-рижанка Дана Соколова: "Всегда предпочитала пельмени, а не галушки"

Экс-рижанка и бывший артист лейбла Black Star Дана Соколова высказалась в сторис о своем отношении к военным действиям на территории Украины. Певица объяснила свою позицию. 

Соколова четко пояснила подписчикам свою позицию. Певица порадовалась тому, что у нее среди фолловеров столько "адекватных" и "здравомыслящих людей". Она заметила, что многим ее коллегам, теперь "стыдно быть россиянами", а ей "стыдно называть их коллегами". 

Больше всего Дану злят те, кто не понимает, что от них в политике не зависит ничего: "Куда вы лезете? За какой мир? Я вот за логику и здравый смысл"

Соколова подчеркивает, что происходящее сейчас было неизбежно. Альтернатива была предложена, но она не увенчалась успехом. 

"Главное ведь в жизни - уметь делать правильный выбор. Всегда предпочитала пельмени, а не галушки. Ничего не поменялось", - резюмировала певица. 

ФОТО: https://www.instagram.com/danasokolova_official/

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