Экс-рижанка Дана Соколова: "Всегда предпочитала пельмени, а не галушки"

Соколова четко пояснила подписчикам свою позицию. Певица порадовалась тому, что у нее среди фолловеров столько "адекватных" и "здравомыслящих людей". Она заметила, что многим ее коллегам, теперь "стыдно быть россиянами", а ей "стыдно называть их коллегами".

Больше всего Дану злят те, кто не понимает, что от них в политике не зависит ничего: "Куда вы лезете? За какой мир? Я вот за логику и здравый смысл"

Соколова подчеркивает, что происходящее сейчас было неизбежно. Альтернатива была предложена, но она не увенчалась успехом.

"Главное ведь в жизни - уметь делать правильный выбор. Всегда предпочитала пельмени, а не галушки. Ничего не поменялось", - резюмировала певица.