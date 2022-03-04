Беженцам из Украины в Риге выдадут э-талоны, еду, SIM-карты и наличные деньги

Э-талоны необходимы, чтобы люди хотя бы поначалу могли без проблем передвигаться по Риге.

В свою очередь наличные деньги будут выданы в связи с тем, что наблюдаются проблемы со снятием наличности в банкоматах. Депутатам пояснили, что

в Латвии коммерческие банки не принимают украинскую валюту - гривны. В связи с этим беженцы, даже если у них есть средства, не могут их использовать.

Есть только одно предприятие, обеспечивающее обмен гривны на другую валюту, однако оно находится в Риге и выезжает в регионы только в случаях, если меняемая сумма составляет минимум 5000 евро.

По словам директора департамента благосостояния Рижской думы Ирены Кондрате, Рига должна стать центром приема и распределения беженцев, однако надо помнить, что столица Латвии - не безразмерная.

Например, детей из детских домов нужно максимально направлять в регионы, где у них будут более хорошие и приемлемые условия, хотя бы, например, свежий воздух.

Напомним, в пятницу Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины.

Центр поддержки создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.