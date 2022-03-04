Беженцам из Украины в Риге выдадут э-талоны, еду, SIM-карты и наличные деньги

Э-талоны необходимы, чтобы люди хотя бы поначалу могли без проблем передвигаться по Риге.
В свою очередь наличные деньги будут выданы в связи с тем, что наблюдаются проблемы со снятием наличности в банкоматах. Депутатам пояснили, что
в Латвии коммерческие банки не принимают украинскую валюту - гривны. В связи с этим беженцы, даже если у них есть средства, не могут их использовать.
Есть только одно предприятие, обеспечивающее обмен гривны на другую валюту, однако оно находится в Риге и выезжает в регионы только в случаях, если меняемая сумма составляет минимум 5000 евро.
По словам директора департамента благосостояния Рижской думы Ирены Кондрате, Рига должна стать центром приема и распределения беженцев, однако надо помнить, что столица Латвии - не безразмерная.
Например, детей из детских домов нужно максимально направлять в регионы, где у них будут более хорошие и приемлемые условия, хотя бы, например, свежий воздух.
Напомним, в пятницу Рижская дума приняла решение создать в Доме конгрессов единый центр поддержки для жителей Украины.
Центр поддержки создается с целью предоставления в одном месте любой возможной помощи гражданам Украины и их семьям, которые покидают Украину или не могут вернуться туда из-за развязанной Россией войны.
По сообщению управления коммуникации Рижской думы, центр откроется на следующей неделе. Он будет работать по принципу агентства одной остановки, таким образом, украинские беженцы смогут получить все необходимые услуги или консультации государственных и муниципальных учреждений и общественных организаций в одном месте по прибытии в Латвию.