LTV: У защитников Запорожья начинают заканчиваться боеприпасы

Доброволец - военный психолог Люсия Уолтер, работающая в запорожском центре помощи, указывает, что пока что в Запорожье российских солдат не видели.
"Они в округе, в маленьких областных городах. Они там есть. Есть военные машины, танки и другая боевая техника, например, в Энергодаре, который занят. Они разместились между жилыми домами. Поэтому уничтожить их пока невозможно. Наши парни ждут любой возможности, чтобы нанести удар", - рассказала Уолтер.
Кроме того, она рассказала, что
в городе действуют группы диверсантов, которые размещают специальные знаки, чтобы свои знали, куда предусмотрен авиаудар, или же делают это для обозначения стратегических объектов.
"Таких вылавливают, жители стараются сообщить в полицию, если видели подозрительных лиц или подозрительные знаки", - указала Уолтер.
Солдаты говорят, что Запарожье не отдадут. Как говорит военный психолог, единственное, до куда противник может дойти, - это округа Запорожья. "Наши будут бороться. Там очень много наших парней из Запорожья, они жители города, те, кто вступил в отряды территориальной обороны, и, конечно, военнослужащие ВСУ со всей Украины. Они знают свое дело, они хотят освободить нашу землю - у них есть как мотивация, так и возможности и опыт. Это самое главное", - рассказала женщина.