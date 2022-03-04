LTV: У защитников Запорожья начинают заканчиваться боеприпасы

"Они в округе, в маленьких областных городах. Они там есть. Есть военные машины, танки и другая боевая техника, например, в Энергодаре, который занят. Они разместились между жилыми домами. Поэтому уничтожить их пока невозможно. Наши парни ждут любой возможности, чтобы нанести удар", - рассказала Уолтер.

Солдаты говорят, что Запарожье не отдадут. Как говорит военный психолог, единственное, до куда противник может дойти, - это округа Запорожья. "Наши будут бороться. Там очень много наших парней из Запорожья, они жители города, те, кто вступил в отряды территориальной обороны, и, конечно, военнослужащие ВСУ со всей Украины. Они знают свое дело, они хотят освободить нашу землю - у них есть как мотивация, так и возможности и опыт. Это самое главное", - рассказала женщина.