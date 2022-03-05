​Идет десятый день войны. "Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", - сказал накануне президент Украины Владимир Зеленский, обвинив НАТО в слабости и гибели новых людей после того, как альянс отказался закрыть небо над Украиной. RUS TVNET продолжает собирать главное в режиме онлайн.