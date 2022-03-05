​Идет десятый день войны. "Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", - сказал накануне президент Украины Владимир Зеленский, обвинив НАТО в слабости и гибели новых людей после того, как альянс отказался закрыть небо над Украиной. В 11:00 Россия объявила "режим тишины" в Украине, но Минобороны РФ сообщило, что наступательные действия были возобновлены в 17:00 по латвийскому времени. RUS TVNET продолжает собирать главное в режиме онлайн.

Mastercard и Visa прекратили транзакции в России

Все транзакции компаний на территории России будут прекращены в ближайшие дни. Карты Mastercard и Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России.

Причиной такого решения обеими компаниями называются "шокирующие и разрушительные события в результате российского вторжения в Украину".

Mastercard и Visa обещают восстановить работу в России, "когда это будет уместно или если это будет разрешено законом".

Центробанк России подтвердил, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме.

"Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны. Держатели этих карт в России смогут проводить операции в банкоматах, расплачиваться картами, делать переводы с карты на карту", - сказано в заявлении.

Но за границей все сложнее.

"При этом трансграничные операции по картам Visa и Mastercard будут недоступны. Это касается как оплаты покупок в иностранных Интернет-магазинах, так и использования этих карт за рубежом. В случае выезда за границу рекомендуется брать с собой наличную валюту и карту "Мир" для тех стран, где она принимается. На сегодняшний день это Турция, Вьетнам, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия".

Минобороны РФ: наступательные действия в Украине возобновлены

Наступательные действия в Украине были возобновлены в 17:00 по латвийскому времени, пишет "Медуза" со ссылкой на Минобороны РФ.

Сегодня, 5 марта, в Украине должен был соблюдаться "режим тишины". Однако Минобороны утверждает, что по коридорам безопасности из Мариуполя и Волновахи не смог выйти ни один мирный житель. В этом министерство обвиняет "националистические батальоны".

Украинские официальные лица ранее говорили, что режим прекращения огня не соблюдался российской стороной.

Путин: решение о "спецоперации" было тяжелым

Владимир Путин выступил на встрече с женщинами-пилотами и бортпроводницами и рассказал о ситуации в Украине:

Почти вся военная инфраструктура Украины уничтожена, практически завершена "ликвидация ПВО";

Попытки других стран установить бесполетную зону над Украиной будут восприниматься как участие в военных действиях;

Решение о "спецоперации" было тяжелым;

Предпосылок для введения военного положения в России пока нет.

В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене

Украинские издания со ссылкой на свои источники сообщили, что сотрудники СБУ (Службы безопасности Украины) при попытке задержания убили участника украинской делегации в первом раунде переговоров с РФ Дениса Киреева, передает "Медуза".

Также об убийстве Киреева рассказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене.

О смерти Дениса Киреева также сообщается в Facebook Главного разведывательного управления Украины. В публикации говорится, что Киреев был сотрудником ГРУ и погиб "при выполнении специального задания".

Россия объявила "режим тишины" в Украине

Он начал действовать с 11:00 по рижскому времени. Министерство утверждало, что с этого времени по договоренности с Украиной откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи. Позднее появилась новость, что российская сторона не соблюдает "режим тишины" и продолжает обстреливать как сам Мариуполь, так и его окрестности, сообщил горсовет города. Из-за этого эвакуация мирного населения переносится. Россия заявила, что власти Мариуполя сами отказываются предоставить жителям возможность пройти по гуманитарному коридору.

Зеленский раскритиковал НАТО за отказ от бесполетной зоны над Украиной

Поздно вечером в пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором раскритиковал участников саммита НАТО за отказ установить над Украиной бесполетную зону. Тем временем Генштаб Украины опубликовал заявление о положении дел по состоянию на полночь по Киеву. Украинские военные утверждают, что основные российские силы сосредоточены у Киева и Харькова. Также Генштаб Украины добавляет, что российские войска пытаются создать сухопутный коридор от границ Луганского и Донецкого регионов до Крыма.

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