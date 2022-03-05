Онлайн ⟩ Россия объявила "режим тишины" в Украине. НАТО не закроет небо. Десятый день войны

​Идет десятый день войны. "Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали", - сказал накануне президент Украины Владимир Зеленский, обвинив НАТО в слабости и гибели новых людей после того, как альянс отказался закрыть небо над Украиной. RUS TVNET продолжает собирать главное в режиме онлайн.

Россия объявила "режим тишины" в Украине

Он начнет действовать с 11:00 по рижскому времени. Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи.

Зеленский раскритиковал НАТО за отказ от бесполетной зоны над Украиной

Поздно вечером в пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором раскритиковал участников саммита НАТО за отказ установить над Украиной бесполетную зону. Тем временем Генштаб Украины опубликовал заявление о положении дел по состоянию на полночь по Киеву. Украинские военные утверждают, что основные российские силы сосредоточены у Киева и Харькова. Также Генштаб Украины добавляет, что российские войска пытаются создать сухопутный коридор от границ Луганского и Донецкого регионов до Крыма.

Галерея: Завод во Львове, где приготавливают коктейли Молотова

Галерея: беженцы из Украины на границе с Польшей