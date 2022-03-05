Сб, 5.03.2022
Как обычно, больше покупают продукты с более долгим сроком хранения - например, макароны, гречку, каши, консервы, сахар, соль, заметен и повышенный спрос на товары украинского производства, что связано с тем, что люди очень хотят поддержать Украину и ее народ Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima
Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

Минобороны РФ объявило в Украине "режим тишины"

Руины после обстрела. Украина 2022 ФОТО: MVS_UA/Twitter

Министерство обороны РФ объявило в Украине с 11 утра по рижскому времени "режим тишины", передает "Русская служба BBC".

Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов в юго-восточной части страны - городов Мариуполя и Волновахи.

Мэр Мариуполя: это даст возможность обеспечить город едой и лекарствами

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил в Telegram-канале городского совета, что "сейчас идет выбор времени" для открытия коридора.

"Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры - свет, вода и мобильной связи. Также будет возможность обеспечить город продуктами и медикаментами первой необходимости", - сказал он.

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