Минобороны РФ объявило в Украине "режим тишины"
Министерство обороны РФ объявило в Украине с 11 утра по рижскому времени "режим тишины", передает "Русская служба BBC".
Министерство обороны РФ объявило в Украине с 11 утра по рижскому времени "режим тишины", передает "Русская служба BBC".
Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов в юго-восточной части страны - городов Мариуполя и Волновахи.
Мэр Мариуполя: это даст возможность обеспечить город едой и лекарствами
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил в Telegram-канале городского совета, что "сейчас идет выбор времени" для открытия коридора.
"Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры - свет, вода и мобильной связи. Также будет возможность обеспечить город продуктами и медикаментами первой необходимости", - сказал он.