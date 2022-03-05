Минобороны РФ объявило в Украине "режим тишины"

Министерство утверждает, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов в юго-восточной части страны - городов Мариуполя и Волновахи.

Мэр Мариуполя: это даст возможность обеспечить город едой и лекарствами

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил в Telegram-канале городского совета, что "сейчас идет выбор времени" для открытия коридора.