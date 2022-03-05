Сб, 5.03.2022
Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо. Людмила Нарусова, российский сенатор
Людмила Нарусова, российский сенатор

Украина обвиняет РФ в несоблюдении "режима тишины". Эвакуация отложена

Руины после обстрела. Украина 2022 ФОТО: MVS_UA/Twitter

Российская сторона не соблюдает "режим тишины" и продолжает обстреливать как сам Мариуполь, так и его окрестности, сообщает горсовет города. Из-за этого эвакуация мирного населения переносится, пишет "Русская служба Би-Би-Си".

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - сказано в сообщении городского совета.

Версия России

Российские военные заявляют, что людей к гуманитарным коридорам не пускают сами украинцы. В Минобороны РФ рассказали, что к открытым гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи на юге Украины никто не прибыл. В оборонном ведомстве уверены, что "националисты" не дают людям покидать осажденные города.

Похожую версию высказал и глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на информацию от ДНР.

Контекст

Напомним, сегодня, Министерство обороны РФ объявило в Украине с 11 утра по рижскому времени "режим тишины".

Министерство утверждало, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов в юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи.

"Это даст возможность начать восстановление критически важной инфраструктуры - свет, вода и мобильная связь. Также будет возможность обеспечить город продуктами и медикаментами первой необходимости", - сообщил в Telegram-канале городского совета мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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