Украина обвиняет РФ в несоблюдении "режима тишины". Эвакуация отложена

"Просим всех мариупольцев расходиться и следовать в места укрытий. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора", - сказано в сообщении городского совета.

Версия России

Российские военные заявляют, что людей к гуманитарным коридорам не пускают сами украинцы. В Минобороны РФ рассказали, что к открытым гуманитарным коридорам из Мариуполя и Волновахи на юге Украины никто не прибыл. В оборонном ведомстве уверены, что "националисты" не дают людям покидать осажденные города.

Похожую версию высказал и глава российского МИД Сергей Лавров, ссылаясь на информацию от ДНР.

Контекст

Напомним, сегодня, Министерство обороны РФ объявило в Украине с 11 утра по рижскому времени "режим тишины".

Министерство утверждало, что с этого времени, по договоренности с Украиной, откроются гуманитарные коридоры для выхода мирного населения осажденных городов в юго-восточной части страны - Мариуполя и Волновахи.