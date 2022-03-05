Менеджер "Вашингтона": "На Овечкина оказывается невероятное давление"

"Всем российским игрокам в лиге тяжело. Овечкин - хороший человек, он эмоционален и принимает всё близко к сердцу. Я думаю, что на него оказывается невероятное давление.

Он лицо нашей франшизы, но из-за своего статуса он попал в сложную ситуацию, в которой, вероятно, бывал далеко не каждый из нас. Ему тяжело. Мы говорим с ним.

На него давят со всех сторон - из Северной Америки, из России, давит его семья и множество разных людей, а он пытается во всем разобраться. Клуб пытается его поддержать и помочь ему пройти через это", - цитирует Маклеллана Fox News.

Ранее сам Овечкин заявил следующее: "Сложная ситуация. Моя семья в России. Это страшные моменты. Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что скоро всё закончится и всё будет хорошо. Не нужно больше войны, пожалуйста. Не имеет значения, кто воюет: Россия, Украина или другие страны. Я думаю, что мы должны жить в мире", - сказал нападающий.

Также российский форвард "Вашингтона" ответил на вопрос про президента России Владимира Путина.

"Это мой президент. Но, как уже говорил, я не политик. Я просто спортсмен. И очень надеюсь, что всё это скоро закончится. Но не могу ни на что повлиять", - заявил Овечкин.