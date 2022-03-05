Видео ⟩ Борис Акунин: "У Путина произошел отрыв от реальности, он оказался в иллюзорном мире"

"Я думаю, что война с Украиной - это работа субъективного фактора. Когда какая-то большая страна оказывается в безраздельной власти одного человека и он находится в этой власти очень долго, у него неминуемо происходит отрыв от реальности. Он слишком высоко сидит. Он слишком с большой высоты смотрит на всех этих "букашек". У него складывается своя картина мира. Он думает, что непогрешим".