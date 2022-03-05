Видео ⟩ Борис Акунин: "У Путина произошел отрыв от реальности, он оказался в иллюзорном мире"
Русский писатель, ученый-японист и литературовед Борис Акунин (наст. имя - Григорий Чхартишвили) стал новым героем YouTube-программы Юрия Дудя.
Русский писатель, ученый-японист и литературовед Борис Акунин (наст. имя - Григорий Чхартишвили) стал новым героем YouTube-программы Юрия Дудя.
"Мы хотим с вами поговорить не столько как с писателем, сколько как с историком и важным русским мыслителем", - сказал Юрий Дудь в начале выпуска.
В часовом интервью они обсудили войну в Украине, провели исторические параллели, сравнили президента РФ Владимира Путина с прошлыми лидерами страны (императорами и вождями). Обсудили также элементы и аргументы российской пропаганды, поразмышляли об ошибках Запада и возможных сценариях развития.
Акунин полагает, что у президента РФ Владимира Путина из-за продолжительного пребывания у власти произошел "отрыв от реальности". Огромное значение здесь сыграл субъективный фактор - роль личности в истории:
"Я думаю, что война с Украиной - это работа субъективного фактора. Когда какая-то большая страна оказывается в безраздельной власти одного человека и он находится в этой власти очень долго, у него неминуемо происходит отрыв от реальности. Он слишком высоко сидит. Он слишком с большой высоты смотрит на всех этих "букашек". У него складывается своя картина мира. Он думает, что непогрешим".
Писатель полагает, что президент РФ оказался в иллюзорном мире по вине людей, которые его окружают.
Видео: Борис Акунин в программе Юрия Дудя